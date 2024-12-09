Muğla'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde sağanak sonrası bir aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtararak güvenli alana taşıdı.