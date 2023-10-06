Muğla'da samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan hayatını kaybederken depodaki saman balyaları da yandı.

Dokuzlar mevkisinde saman balyası depolanan alanda başlayan yangın kısa sürede yandaki ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında depodaki 3 bin saman balyası zarar görürken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da öldü.

Dalaman İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek hasar tespit ve inceleme yaptı.

Yangında zarar gören çiftçiyi ziyaret eden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İdar, kurum veterineri ile bölgeye gelerek yaralı bir hayvana da gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.