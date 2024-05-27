Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin önünden Şenol Mert isimli şahsın cansız bedeni bulundu. Şenol Mert'in başından ve elinden yaralı olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu.
Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAŞINDAN VE ELİNDEN YARALI
Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.
Başından ve elinden yaralı olduğu belirtilen Mert'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.