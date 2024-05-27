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Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin önünden Şenol Mert isimli şahsın cansız bedeni bulundu. Şenol Mert'in başından ve elinden yaralı olduğu belirtildi.

Güncel
  • 27.05.2024 13:35
  • Giriş: 27.05.2024 13:35
  • Güncelleme: 27.05.2024 13:35
Kaynak: AA
Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VE ELİNDEN YARALI

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.

Başından ve elinden yaralı olduğu belirtilen Mert'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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