Muğla'da sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin önünden Şenol Mert isimli şahsın cansız bedeni bulundu. Şenol Mert'in başından ve elinden yaralı olduğu belirtildi.

Güncel 27.05.2024 13:35 Giriş: 27.05.2024 13:35

Güncelleme: 27.05.2024 13:35 Kaynak: AA

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