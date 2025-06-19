Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halinde olan otomobil, karşı yönden gelen servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler dahil 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ümit Kaya'nın kullandığı otomobil, Çörüş Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.