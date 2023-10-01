Muğla'da seyir halindeki araçta yangın
Kaynak: DHA
Muğla'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, araçta hasar oluştu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi.
Menteşe'den Yatağan ilçesi yönüne giden Selma Metli'nin kullandığı 48 EE 543 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Metli, aracı polis uygulama noktasına çektikten sonra indi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi alevler söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.
Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde durulduğu bildirildi.