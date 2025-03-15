Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti.

AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü. Çok sayıda yerli ve yabancı tatilci Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde denize girip güneşlendi.

Bazı tatilciler de Bodrum açıklarındaki teknelerde zaman geçirirken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp kanoya bindi.

Marmaris'te ise hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahillerde güneşin keyfini çıkardı.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, kafelerde ve plajlarda zaman geçirdi. Bazıları da denize girerek yüzdü. Yat limanı ve sahillerde yoğunluk gözlendi.