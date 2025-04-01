Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kente 12 saatte metrekareye 97 kilogram yağış düştü.

Bodrum ve Marmaris'te kuvvetli rüzgar, Fethiye'de ise fırtınamsı rüzgar etkili oluyor. Fethiye İblisburnu Döküntütaş Feneri'nde rüzgarın saatteki hızı 61 kilometreye ulaştı.

Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 40 kilometre olarak ölçüldü. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü. Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.

Sahillerde bulunan işletmelerde tenteler yırtıldı. Vatandaşlar ve turistler sahilde güçlükle yürüyebildi. Zaman zaman sağanakla birlikte dolu da yağdı.

Uzunyalı Plajı sahilinde adrenalin tutkunları saatte 40 kilometre esen rüzgarla sörfü yaptı. Bazı turistler ve vatandaşlar sörf tutkunlarını kıyıdan izledi.

SAĞANAK VE RÜZGAR BİR SÜRE DAHA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Fethiye ilçesinde gece başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren fırtınamsı rüzgar nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı.

Rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Az sayıda kişi yağışa rağmen deniz kıyısında vakit geçirdi.

İl genelinde gök gürültülü sağanak ve rüzgarın bir süre daha etkisini göstereceği bildirildi.

Menteşe ve Ula ilçesinde ise sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ula-Akyaka kara yolu Sakar Rampası mevkisinde bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

Menteşe ilçesindeki tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi. Kentte yağışların gece boyu devam edeceği öğrenildi.