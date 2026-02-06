Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Seydikemer'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.
Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.
İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.
Seki Çayı üzerindeki Seki ile Dont Mahallesi'nin bağlantısını sağlayan, Çukur Ceylan mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.