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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2024 10:51
  • Giriş: 13.09.2024 10:51
  • Güncelleme: 13.09.2024 10:51
Kaynak: AA
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Bodrum, Milas, Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 213 tabanca fişeği ile çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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