Muğla'da sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, iki gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay önceki gün Yayla Ceylan Mahallesi’nde medyana geldi.
11 yaşında Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.