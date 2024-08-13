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Muğla'da sokak köpeği tabancayla vuruldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, boynundan tabancayla vurulan sokak köpeği, Bodrum ilçesinde özel bir veterinere götürülüp tedaviye alındı. Jandarma köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel
  • 13.08.2024 19:42
  • Giriş: 13.08.2024 19:42
  • Güncelleme: 13.08.2024 19:45
Kaynak: DHA
Muğla'da sokak köpeği tabancayla vuruldu
DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak köpeği tabancayla vuruldu.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü, Milas'a bağlı Meşelik Mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu. Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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