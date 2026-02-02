Giriş / Abone Ol
Muğla'da sokakta cinayet: Bir kadın bıçaklanarak öldürüldü!

Muğla'nın Milas ilçesinde Özlem A. isimli 38 yaşındaki kadın, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Hamdi Mergen Caddesi'nde bıçaklanarak öldürüldü.

  • 02.02.2026 14:50
  • Giriş: 02.02.2026 14:50
  • Güncelleme: 02.02.2026 14:57
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuğu olduğu belirtilen kadının cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

