Muğla'da sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden muhtar gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G. gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.08.2025 17:10
  • Giriş: 27.08.2025 17:10
  • Güncelleme: 27.08.2025 17:13
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Muğla'da sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen muhtar gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

B.G'nin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

