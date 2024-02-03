Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. (81) ile M.D'nin (70) evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi.

El konulan sütun ile parçalar, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.