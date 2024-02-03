Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. (81) ile M.D'nin (70) evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 6 sütun ile üzerinde motif bulunan 6 sütun parçası ele geçirildi.
El konulan sütun ile parçalar, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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