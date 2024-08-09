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Muğla'da tarihi eser operasyonu: Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, Roma dönemine ait koç başı ve sunak taşı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 09.08.2024 22:56
  • Giriş: 09.08.2024 22:56
  • Güncelleme: 09.08.2024 23:00
Kaynak: DHA
Muğla'da tarihi eser operasyonu: Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
DHA

Muğla'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas'ta Y.Ö.'nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, Kral Hekatomnos'un 2 bin 500 yıllık mermer heykeli, sunak taşı ve Roma dönemine ait koç başı ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.Ö.'nün işlemleri sürüyor.

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