Muğla'da tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve elektronik sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan G.Y. ve A.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, 40 ok ucu, 1 mühür, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 160 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Y. ve A.D., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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