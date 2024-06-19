Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

Farklı illerden bayram tatili için Muğla ve ilçelerine gelenler, özellikle öğle saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluğa sebep oldu. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken Sakar mevkisindeki rampada, araçları hararet yapan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Polis ekipleri, kent genelinde trafiğin aksamaması için önlemler aldı.