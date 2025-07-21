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Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 11:26
  • Giriş: 21.07.2025 11:26
  • Güncelleme: 21.07.2025 11:26
Kaynak: AA
Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'ndaki bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arda Deniz Onat başına darbe alarak denize düştü. Babası denizden baygın haldeki oğlunu çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık ekibine ulaştırılan genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışan Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. gözaltına alındı.

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