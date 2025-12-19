Giriş / Abone Ol
Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 19.12.2025 15:40
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde İbrahim Umut Yöntem'in (18) kullandığı 48 ABM 569 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 48 AVG 544 plakalı kapalı kasa kamyonete çarparak devrildi.

Kazada, sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. (17) ve M.Z. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Umut Yöntem hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

