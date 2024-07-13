Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.