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Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 23:56
  • Giriş: 13.07.2024 23:56
  • Güncelleme: 13.07.2024 23:56
Kaynak: DHA
Muğla'da tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı; 3 ölü, 31 yaralı (4)

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde freni boşalan tur otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada, ölenlerden Necla Doğu'nun eşi Mehmet Doğu da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

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