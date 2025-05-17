Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ortaca'nın Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Turistleri taşıyan, Abdullah Çelikten (25) idaresindeki 31 AIM 470 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanala devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 20 Hollanda uyruklu turist ile 3 görevli personel olmak üzere 23 kişi, ekiplerin müdahalesiyle midibüsten çıkartıldı. Yaralanan 1 turist, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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