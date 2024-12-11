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Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 22:52
  • Giriş: 11.12.2024 22:52
  • Güncelleme: 11.12.2024 22:52
Kaynak: AA
Muğla'da umre kafilesine otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Engelli sürücü Mitat K. (50) idaresindeki 48 JM 456 plakalı otomobil, Pazaryeri Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde toplanan umre kafilesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Esma Sandıklı (71), Aynur Tekeli (50) ile Huriye Buse Tekeli (9) sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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