Muğla'da üniversite etkinliğinde cinsel saldırı: Öğrencinin şikayeti üzerine şüpheli tutuklandı

Muğla'da 3 üniversitenin düzenlediği etkinlikte bir kadın öğrenci cinsel saldırıya uğradı.

Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi’nde bir teknede meydana geldi. 3 üniversitenin Yelken Toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikte iddiaya göre, okulu Hacettepe Üniversitesi adına etkinliğe katılan 25 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi D.K., ODTÜ’de okuyan 1. sınıf öğrencisi Y.E.Ö.’nün cinsel saldırısına uğradı. Genç kadın, 9 Eylül’de şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri dinlendi ve şüpheli Y.E.Ö., 10 Eylül’de tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’ndan 11 Eylül’de genç kadının ''cinsel saldırıya uğradığının tespit edildiğine'' ilişkin rapor geldi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında ''Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı'' suçundan hakkında dava açılmasına ilişkin fezlekesini 16 Eylül’de hazırlayıp Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

D.K., faille daha önce tanışmadığını belirterek, tacize uğradığı gün yaşadıklarını anlattı. D.K, şöyle devam etti:

"HUKUKİ MÜCADELEMİ SONUNA KADAR VERECEĞİM"

''10 Eylül’de avukatımla adliyede buluştuk. Fail erkek arkadaşları ile birlikte adliyedeydi ve hepsi çok rahattı. Ben savcılık tarafından adli tıpa sevk edildim. Fail de o gün tutuklandı. Avukatım bana Marmaris’ten güvenli bir yer buldu. 11 Eylül’de tekrar avukatımla ifademi yenilemeye gittik. Çünkü ilk ifademi, bana avukat atanmadığı için tek başıma vermiştim. Avukatımla birlikte ifademe geçilmeyen bilgileri savcılıktan tekrar verdim. 12 Eylül’de Ankara’ya döndüm. Kendi üniversitemdeki Cinsel Tacizi Önleme Birimi ile iletişime geçtim. Geceleri uyuyamıyorum. Kabuslarla uyanıyorum. Psikolojik destek almaya başladım, doktorumun bana verdiğini ilaçları kullanıyorum. Şahsın, hak ettiği cezayı indirimsiz bir şekilde almasını istiyorum. Avukatımı, yaşadığı şiddeti susmayan kadınların haberleri sayesinde bulabildim. Avukatıma ulaşana adar hiç bilmediğim bir şehirde yapayalnızdım. Susmayın. Saldırının mağduru ya da mağdurun yaşadıklarına tanık olan biriyseniz sessiz kalmayın. ‘İftiraya uğrarım, bana inanmazlarsa’ diye korkmayın. Yaşadığınız saldırının tek ve en büyük tanığı sizsiniz. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyin."

"MÜVEKKİLİM KENDİ ÇABALARI İLE AVUKAT DESTEĞİ ALMAYA ÇALIŞTI"

Mağdur kadının avukatı Alev Öztürk ise müvekkilinin kendisine sosyal medyadan yardım isteyen mesajlarla ulaştığını, sonrasında kendisine destek verdiğini söyledi. Öztürk, "Müvekkilim Marmaris’e bir etkinlik için gelmiş ve hiç kimseyi tanımadığı için kimseden destek alamamış. Cinsel saldırı suçu nedeni ile şikayetçi olduğu halde, kollukta, baro tarafından kendisine bir avukat atanabileceği bilgisi verilmemiş. Müvekkilinin birçok şiddet mağduru kadın gibi kendi çabaları ile bir avukat desteği almaya çalıştı" dedi.

"ADALETİN TESİSİ İÇİN HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıllardır kadına yönelik şiddetle mücadele eden ve şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verdiğini söyleyen Öztürk, "Bir kez daha şiddet mağduru kadınların adalete erişim noktasına yaşadığı güçlüklerin boyutunu gördük. Ülkede kadınlar, her gün her yerde erkek şiddetine maruz kalırken, yasaların uygulanmaması nedeniyle hukuki destek alamayan, nereden yardım isteyeceğini bilemeyen, bir çok şiddet mağduru kadın çaresizlik içerisinde şikayetçi dahi olamıyor” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet mücadelesi veren kadın avukatların, derneklerin, STK’ların, kamuoyu oluşturmanın ve kadın dayanışmasının, şiddet mağduru kadınların adalete erişiminde çok önemli olduğunu vurgulayan Avukat Öztürk, şüphelinin tutuklu olduğunu, düzenlenen fezleke sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kısa sürede iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini söyledi. Öztürk, "Failin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tesisi için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.