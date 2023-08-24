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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 13:25
  • Giriş: 24.08.2023 13:25
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:25
Kaynak: AA
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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

Muğla'nın 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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