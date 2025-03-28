Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, şüpheli N.A (29) tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turgutreis Mahallesi'nde N.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. N.A’nın 2 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Narkrotik köpeği 'Uçak' ile adreslerde geniş çaplı arama yapan ekipler elbise dolabı içerisinde poşetlere koyulmuş 3,5 kilo metamfetamin, hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan N.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)