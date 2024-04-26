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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2024 16:22
  • Giriş: 26.04.2024 16:22
  • Güncelleme: 26.04.2024 16:22
Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

 Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphelendikleri M.Ö. (45) ve E.K'nin (44) üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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