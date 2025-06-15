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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 19:09
  • Giriş: 15.06.2025 19:09
  • Güncelleme: 15.06.2025 19:09
Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ile 2 hassas terazi, yivsiz av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

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