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Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 16:23
  • Giriş: 20.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:23
Kaynak: İHA
Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti, yasadışı ekim ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Fethiye ve Datça İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 53 kök kenevir bitkisi, 170 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 paket esrar sarma kağıdı, 33 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 5 adet obje, yüzük ve metal arama dedektörü ele geçirildi. 

Uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik Fethiye ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi 

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