Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti, yasadışı ekim ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Fethiye ve Datça İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 53 kök kenevir bitkisi, 170 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 paket esrar sarma kağıdı, 33 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 5 adet obje, yüzük ve metal arama dedektörü ele geçirildi.

Uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik Fethiye ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi