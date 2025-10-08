Muğla'da vahşi madencilik ve termik santraller masaya yatırılacak

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, vahşi madencilik faaliyetleri ile termik santrallerin yol açtığı çevresel tahribat ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, "Vahşi Madencilik, Termik Santraller ve Sağlık Etkileri Sempozyumu" düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta "Vahşi Madencilik, Termik Santraller ve Sağlık Etkileri Sempozyumu" düzenleyecek. Doğayı, insanı ve yaşamı tehdit eden vahşi madencilik ile termik santrallerin neden olduğu çevresel ve sağlık sorunlarının bilim insanları, yerel yöneticiler ve uzmanlar tarafından ele alınacağı sempozyum, bu alandaki en kapsamlı tartışma platformlarından biri olacak.

Sempozyuma, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, akademisyen, hekim ve sivil toplum gönüllüsü Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nden Ahmet Demirtaş, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, EGEÇEP Eş Sözcüsü Av. Arif Ali Cangı, TMMOB Muğla İKK temsilcisi Coşkun Çatalkaya, Dr. Çağlayan Üçpınar, Temiz Hava Platformu temsilcisi Deniz Gümüşel, Muğla Kent Konseyleri Birliği Sözcüsü ve Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncaelli, Hekim Dr. Ferit Turan, ICLEI Avrupa Politika ve Savunuculuk Lideri Gökçen Şahin Licha, Eğitimci ve Yazar Hamdi Topçuoğlu, MUÇEP Milas Sözcüsü Neşe Tuncer, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, Milas Kent Konseyi Başkanı Dr. Ümit Özbek ve Uzman Klinik Psikolog Yiğit Nur Alkaya Özdemir konuşmacı olarak katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 09.00’da Milas Belediye Evlendirme ve Toplantı Salonu’nda düzenlenecek etkinlik, yönetmenliğini İlkan Nişancı’nın üstlendiği "Yavaş Ölüm" belgesel gösterimiyle sona erecek. TEMA Vakfı tarafından desteklenen ve Afşin-Elbistan Termik Santralleri’nin çevre ile insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini konu alan belgesel, ilk gösterimini Altın Koza Film Festivali’nde yapmıştı.

"Toprağını kaybeden bir ülke, sağlığını, kültürünü ve geleceğini de kaybeder"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık çok net biliyoruz ki; doğaya rağmen kurulan hiçbir kalkınma modeli sürdürülebilir değildir. Toprağını kaybeden bir ülke, sağlığını, kültürünü ve geleceğini de kaybeder. Biz Muğla’dan yükselen bu sesle sadece çevremizi değil, yaşam hakkını savunuyoruz. Vahşi madenciliğin, termik santrallerin ve kirli yatırımların gölgesinde bir gelecek yok. Bilimin ışığında, doğayla uyumlu, adil ve sağlıklı bir yaşam için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.