Muğla'da "yağma ve gasp" iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir kişi, ikametine gelen 2 kişinin kendilerini istihbaratçı polis olarak tanıtıp evde bulunan altın ve paraları istediğini, evde arama yapıp tehdit yoluyla nakit para ve ziynet eşyalarını aldıklarını belirterek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma yürüten Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerden 3'ü Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ilçede gözaltına alınırken 1 şüpheli ise yapılan çalışmalar sonucunda Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde yakalandı.

"Yağma ve gasp" suçuna ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.