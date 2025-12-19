Giriş / Abone Ol
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 13.00 sıralarında seyir halindeki yolcu midibüsü ile bir minibüs çarpıştır. Kazada yaralanan 13 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • 19.12.2025 16:16
  • Giriş: 19.12.2025 16:16
  • Güncelleme: 19.12.2025 16:30
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu midibüsü ile minibüs kavşakta çarpıştı, kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Engin Bozkurt'un kullandığı yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı.

Kazada 13 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

