Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 12.11.2025 11:40
  • Giriş: 12.11.2025 11:40
  • Güncelleme: 12.11.2025 11:48
Kaynak: DHA
Muğla'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi.

Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan Engin Şaylan yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol