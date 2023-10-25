Muğla'da yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Özbek'in (23) kullandığı motosiklet, Mustafa Kemal Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, minibüsün kırılan arka camı boğazını kesen Özbek'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Özbek'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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