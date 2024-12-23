Muğla'da yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı: 2 can kaybı
Muğla'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Olcay Öncü ve Metin Öncü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 1 kişi yaralandı.
57 yaşındaki Semir K. idaresindeki Jet Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Ceylan Mahallesi'nde, 64 yaşındaki Şükrü Öncü yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan otomobildeki 73 yaşındaki Olcay Öncü ile eşi 73 yaşındaki Metin Öncü'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öncü çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.