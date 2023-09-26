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Muğla'da yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu düşerek öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 21:08
  • Giriş: 26.09.2023 21:08
  • Güncelleme: 26.09.2023 21:09
Kaynak: AA
Muğla'da yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu düşerek öldü

Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi. Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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