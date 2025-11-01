Muğla'da yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Muğla'da FETÖ üyesi olduğu belirtilen 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Turgutreis Sahil Gözetleme Merkezi (SGM) tarafından Bodrum’un Yalıkavak kuzeybatısında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden KB-100 ve KB-88 botları, Yalıkavak Gemitaşı batısında lastik botu durdurdu.

Yapılan kontrollerde, lastik bot üzerinde bulunan 8 şüpheliden 2’sinin albay, 4’ünün üsteğmen ve 2’sinin astsubay olduğu; söz konusu kişilerin “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle meslekten ihraç edildikleri belirlendi.

Ayrıca, lastik botta bulunan bir erkek şahsın organizatör şüphelisi olduğu tespit edildi.

Toplam 9 şüpheli, lastik botla Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edildi.