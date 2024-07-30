Muğla'da zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyunun ölmesine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'e ait 30 koyunun aynı anda hayatını kaybetmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Veteriner hekimlerce ölen hayvanlara otopsi yapıldı ve alınan doku örnekleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Zehirlendikleri tahmin edilen hayvanların, Enstitüde yapılacak analizlerle kesin ölüm sebebi belirlenecek.

AA'nın aktardığına göre, ekipler, bölgede daha fazla hayvanın zarar görmemesi için çalışma yaptı.