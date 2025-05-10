Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazları bir bütün halinde özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Muğla'daki Akköprü HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar, bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli ise 160 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye son katılım tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu.