Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı açıklanan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Turnalı mevkisindeki ormanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, dün (20 Ekim Pazar) saat 13.30'da itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahaleye bugün, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Ekiplerin çalışması sürerken, Sahil Güvenlik unsurları da aldıkları tedbirlerle hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.