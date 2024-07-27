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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Güncel
  • 27.07.2024 10:17
  • Giriş: 27.07.2024 10:17
  • Güncelleme: 27.07.2024 17:48
Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

İlçenin Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Yangına 5 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 50 yangın söndürme işçiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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