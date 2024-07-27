Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Milas'ta Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
İlçenin Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Yangına 5 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 50 yangın söndürme işçiyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.