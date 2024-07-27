Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Güncel 27.07.2024 10:17 Giriş: 27.07.2024 10:17

Güncelleme: 27.07.2024 17:48 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: DHA