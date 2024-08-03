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Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 03.08.2024 11:54
  • Giriş: 03.08.2024 11:54
  • Güncelleme: 03.08.2024 14:32
Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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