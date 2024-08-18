Muğla'daki orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da meydana gelen orman yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen Yatağan'da 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesi'nde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."