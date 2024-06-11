Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü
Muğla'da, 95 yaşındaki Mustafa Harımcı, kullandığı aracın kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Harımcı idaresindeki otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.