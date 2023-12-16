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Muğla Fethiye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Fethiye ilçesinin 21,99 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 16.12.2023 20:47
  • Giriş: 16.12.2023 20:47
  • Güncelleme: 16.12.2023 20:51
Muğla Fethiye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Fethiye'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 20.33'te, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 29,62 kilometre derinlikte meydana geldi.


Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [21.99 km] Fethiye (Muğla)
Tarih:2023-12-16
Saat:20:33:43 TSİ
Enlem:36.49056 N
Boylam:28.86778 E
Derinlik:29.62 km

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