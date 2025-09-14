Muğla- Fethiye’de müstakil evde yangın

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi’nde Fatma Bilecen'in yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE, (Muğla),(DHA)-