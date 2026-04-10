Muğla Güllük’te su hizmetleri kamulaştırıldı

Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde uzun yıllardır özel şirket tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleriyle yeniden kamuya kazandırıldı. Bu gelişme, Türkiye’de su hizmetlerinin yeniden kamulaştırılması açısından bir ilk olarak kayıtlara geçti.

2006 yılında dönemin Güllük Belediyesi ile özel bir şirket arasında imzalanan 35 yıllık sözleşme kapsamında bölgedeki su ve atıksu hizmetleri özel sektör tarafından yürütülüyordu. Ancak yıllar içerisinde şirket tarifelerinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MUSKİ) kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek olması, su kesintileri ve altyapı sorunları vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkı, artan mağduriyet nedeniyle MUSKİ ve CİMER’e yoğun şikâyetlerde bulundu.

Yaşanan sorunlar üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla bir devir komisyonu kuruldu. Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda işletmenin değeri belirlenirken, borç ve yükümlülükler düşüldükten sonra 187 milyon TL karşılığında MUSKİ’ye devri konusunda anlaşmaya varıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen protokol ile Güllük’te şirket tarafından yürütülen altyapı hizmetleri MUSKİ’ye devroldu.

1 Nisan 2026 itibarıyla özel şirketin imtiyaz sözleşmesi sona erdirilirken, Güllük, Kıyıkışlacık’ın bir bölümü ve Zeytinlikuyu Mahallesi’nde su ve kanalizasyon hizmetlerinde tek yetkili kurum MUSKİ oldu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ve Şirket Yetkilisi İhsan Hızarcıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen imza töreni ile Güllük’te yıllardır devam sorun çözüme kavuştu. Böylece yıllardır tartışma konusu olan yüksek su ücretleri sorunu çözüme kavuşmuş oldu.

Devir sürecinin ardından MUSKİ ekipleri bölgede kapsamlı incelemelere başlarken, altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar hızla başlatıldı. Su gibi hayati bir hizmetin yeniden kamu eliyle yürütülmeye başlanması, hem vatandaşların ekonomik yükünü hafifletti hem de Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir adım olarak değerlendirildi.

“SU GİBİ TEMEL İHTİYAÇLARDA SOSYAL ADALETSİZLİK KABUL EDİLEMEZ”

İmza törenin konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Temel ihtiyaçlarda sosyal adaletsizlik kabul edilemez. Su, enerji, eğitim ve sağlık gibi hizmetler herkes için eşit ve erişilebilir olmalıdır. Bu anlayışla hareket ediyor, kamulaştırma adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Güllük’te yıllardır hizmet veren firma çalışanlarını da mağdur etmiyoruz. Emek veren tüm çalışanlarımızı yine Güllük’te, MUSKİ çatısı altında istihdam ederek hem hizmet sürekliliğini hem de emekçimizin hakkını koruyoruz. Artık Güllük’te yaşayan vatandaşlarımız, Muğla’nın diğer ilçelerinde olduğu gibi aynı tarifeden su kullanacak. Kimse bulunduğu mahalle nedeniyle daha fazla bedel ödemek zorunda kalmayacak. Bugün sizlerin karşısına bu önemli adımı atmış olmanın gururuyla çıkıyoruz. Attığımız bu adım sadece Güllük için değil, sosyal belediyecilik anlayışımızın güçlü bir göstergesidir” diye konuştu.