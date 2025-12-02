Muğla İtfaiyesi’nden baca yangınlarına karşı uyarı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, il genelindeki soğuk ve rüzgarlı hava nedeniyle oluşabilecek baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, kalitesiz kömür, ıslak odun veya yanıcı atıkların yakıt olarak kullanılmasının bacalarda kurum birikimini hızlandırdığını ve baca yangını riskini artırdığı belirtildi.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer kullanımının arttığı bu dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, vatandaşları baca bakımı konusunda uyararak düzenli kontrol ve temizliğin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hasarlı bacalar büyük risk taşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, eski yapıların bulunduğu bölgelerde çatlak, kırık veya gevşemiş bacaların ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanarak, vatandaşların bacalarında herhangi bir hasar fark etmeleri halinde mutlaka bir uzmandan destek alması gerektiği bildirildi. Kalitesiz kömür, ıslak odun veya yanıcı atıkların yakıt olarak kullanılmasının bacalarda kurum birikimini hızlandırdığını ve baca yangını riskini artırdığı kaydedildi.

“Bacalarınızda sorun çıktığında 112’yi arayın”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürü Vekili Mustafa Çiftçi, “Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Bacanızda sorun çıktığında İtfaiye (112) aranmalı” ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

“Basit ihmaller büyük felaketlere yol açabilir”

“Her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde ihmaller nedeniyle çıkan baca yangınları maalesef ciddi can ve mal kayıplarına yol açıyor. Özellikle kış aylarında artan soba ve kalorifer kullanımı, bacaların daha fazla yük altında kalmasına neden oluyor. Bu yüzden düzenli bakım, temizlenme ve kontrolün yapılması hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde ve iş yerlerinde en küçük bir belirtide vakit kaybetmeden uzman desteği almaları ve olası bir acil durumda 112’yi aramalarıdır. Önlemler küçük, sonuçlar büyük olabilir.”