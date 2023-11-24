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Muğla kıyı bölgelerinde metrekareye 60-100 kg yağış bekleniyor

Ajans Haberleri
  • 24.11.2023 14:26
  • Giriş: 24.11.2023 14:26
  • Güncelleme: 24.11.2023 14:26
Kaynak: İHA
Muğla kıyı bölgelerinde metrekareye 60-100 kg yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın iç kesimlerine metrekareye 30-60, kıyı kesimlerine ise 60-100 kg yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde başlayacak olan yağışların il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

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