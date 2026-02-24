Muğla kıyıları için tarihi karar

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi, Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı iki ayrı davada önemli bir hukuki kazanım elde etti. Danıştay 6. Dairesi, her iki davada da oybirliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Muğla kıyılarını doğrudan ilgilendiren ve yaklaşık beş yıldır süren dava süreci sonunda verilen karar, tarihi bir kazanım olarak değerlendirildi. Mimarlar Odası Muğla Şubesi, kararın Türkiye genelinde 12 bölgede hazırlanan Bütünleşik Kıyı Alanları Planları açısından emsal niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Bilirkişi raporunda planın; bilimsel yeterlilikten uzak olduğu, ilgili kurum ve kuruluşların etkin katılımıyla hazırlanmadığı ve objektif bir karar verme süreci işletilmediği ifade edildi. Raporda ayrıca, planın stratejik çerçeve yerine detaylı arazi kullanım kararları üretir nitelikte olduğu, koruma-kullanma dengesinin sağlanamadığı ve üstün kamu yararı ilkesine uygun hazırlanmadığı vurgulandı. Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinin işletilmediği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygunluk konusunda eksiklikler bulunduğu da raporda yer aldı.

"UYGULAMALAR DA DURDURULMALI"

Mimarlar Odası Muğla Şubesi, yürütmeyi durdurma kararının yalnızca planla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, söz konusu plana dayanılarak hazırlanan uygulama imar planları, verilen izinler ve projelerin de durdurulması çağrısında bulundu. Oda, sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın Muğla kıyılarının korunması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu plan, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Eylül 2020’de onaylanarak askıya çıkarıldı. Mimarlar Odası Muğla Şubesi, 18 Aralık 2020’de plana itiraz etti. İtirazlara yasal süresi içinde yanıt verilmemesi üzerine 15 Mart 2021’de dava açıldı.

İlk dava sürerken plan, 19 Nisan 2023’te yeniden askıya çıkarıldı. Bunun üzerine Oda, 19 Haziran 2023’te ikinci kez dava açtı. Revize edildiği belirtilen planda, önceki itirazların dikkate alınmadığı, hatta bazı koruma alanlarının lejant değişiklikleriyle yapılaşmaya açıldığı tespit edildi.

İkinci dava kapsamında 26-29 Şubat 2024 tarihlerinde Bodrum’dan Fethiye’ye uzanan kıyı hattında dört gün süren keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşfe meslek odaları temsilcileri, kent konseyleri ve çevre örgütleri de katıldı.