Muğla kıyılarında köpek balığı görüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde kıyıya yakın noktada, camgöz cinsi olduğu değerlendirilen bir köpek balığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Datça ilçe merkezine yakın bir sahil bölümünde meydana geldi. Kıyıya yakın bir noktada camgöz cinsi olduğu tahmin edilen köpek balığı görüldü. Bölge halkının ilgisini çeken köpek balığını görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kıyıda avlandığı görülen köpek balığının, bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü. (DHA)

Haber: Mehmet Evren ERSOY/DATÇA,(Muğla), (DHA)